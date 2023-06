Fordelingen av pengestøtten er som følger:

Arbeiderpartiet: 2.100.000 kroner

SV: 300.000 kroner

Senterpartiet: 150.000 kroner

Rødt: 115.000 kroner

– Høyresiden har flere rike personer som viktige donorer. Disse personene bruker av sin kapital for å sørge for at partiene vedtar politikk og skatteregler som sikrer deres private interesser, ofte på bekostning av å utvikle velferdstilbudet til alle innbyggerne, skriver Fellesforbundet i en begrunnelse for donasjonene, ifølge Frifagbevegelse.

Pengegavene kom ikke uten interne diskusjoner. Noen mente at Rødt ikke burde ha fått noe, mens andre mener at Rødt fikk for lite.