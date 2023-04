Høringen foregår i en av Stortingets høringssaler i Akersgata 18, og skal var helt til klokken 15:50. Hver høringsinstans får i utgangspunktet ti minutters taletid. Det er NHO som starter ballet, med viseadministrerende direktør Anniken Hauglie. Deretter går det slag i slag, med noen pause. Programmet er publisert på Stortingets nettsider, og er gjengitt i sin helhet under. 12.00 – 12.10 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)

Anniken Hauglie, viseadm. direktør

12.10 – 12.20 LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)

Terje Olsson, sekretær

Liv Anna Lindman, rådgiver

12.20

