Trafikklysystemet i oppdrettsnæringen har fått masse kritikk fra næringen selv. I dag er det kun én indikator i systemet som forteller om oppdretterne får vekst, nedtrekk eller samme produksjon som før. Det er hvor mye lakselus som påvirker dødeligheten hos villaks.

«Vi må imidlertid ta inn over oss at incentivstrukturen i trafikklyssystemet ikke har fungert som forventet, og at det er behov for en mer treffsikker virkemiddelbruk. Mitt mål er å finne virkemidler som gjør god velferd og miljøvennlig drift lønnsomt for alle.»