Administrerende direktør i Salmon Group, Jan Olav Langeland, har ikke rukket å lese detaljene i rapporten når IntraFish ringer torsdag formiddag, men sier at han ut fra presentasjonen av rapporten opplever at det er et grundig arbeid som er gjort.

– Det vi opplever som positivt er helhetstankegangen, hvor staten skal løfte blikket mer og se forbi kommune- og fylkesgrenser – samtidig som de heldigvis også tar med lokal involvering. For det er ekstremt viktig, for det er de som er nærmest der det skjer, sier han.