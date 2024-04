Etter at Ingvild Kjerkol gikk av som helseminister, har det vært spekulert i hvordan dette vil påvirke statsministeren regjeringskabal.

Fredag erfarer TV 2 at det blir ekstraordinært statsråd på Slottet klokken 15 for at statsminister Jonas Gahr Støre skal få gjort endringer i regjeringen. Også VG melder fredag at nye ministre utnevnes klokken 15.

Flere medier erfarte torsdag at Jan Christian Vestre (Ap) blir ny helseminister, og at fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth tar over posten som næringsminister. Det sa kilder til VG torsdag. Også NRK og TV 2 meldte det samme.

Det skjer i så fall kun seks måneder etter at lavangsværingen tok over som fiskeristatsråd, og kort tid før kvotemeldingen skal landes i Stortinget.

Finnmarking ny fiskeriminister

Torsdag formiddag fotograferte TV2 Myrseth på vei inn til Statsministerens kontor sammen med Marianne Sivertsen Næss. Sistnevnte tar, etter det flere av riksmediene erfarer, over som ny fiskeriminister.

Næss er stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti og leder i dag energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Tidligere har hun blant annet vært ordfører i Hammerfest.

Hvis Næss presenteres som ny fiskeristatsråd, blir hun den sjette siden januar 2020. Da tok Geir Inge Sivertsen (H) over for Harald Tom Nesvik (Frp), men måtte ga av etter bare noen uker. Inn kom Odd Emil Ingebrigtsen (H), som satt til regjeringsskiftet i 2021. Bjørnar Skjæran var statsråd i to år, før Cecilie Myrseth ble utnevnt til ny fiskeriminister 16. oktober 2023.

Ny næringsminister? Det spekulerer rikspressen i nå. Foto: Silje Helene Nilsen

Spurt om spekulasjoner

Da Myrseth ble intervjuet av Fiskeribladet i Bergen tirsdag, ble hun spurt om spekulasjonene, og hvorvidt det er aktuelt å bli enten helseminister eller næringsminister.

– Jeg er sykt fornøyd med å være akkurat her jeg er, sa da en lattermild Myrseth.

– Alt annet har jeg ikke så mye å forholde meg til på, fulgte hun opp.