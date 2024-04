Fredag ble det klart at regjeringspartiene har landet en avtale med de borgerlige partiene om kvotemeldingen.

– Vi har avklart nødvendige spørsmål som har ridd fiskerinæringen. Jeg vil gi ros til partiene for viljen til å lande en enighet i saken, sier saksordfører Willfred Nordlund (Sp) i en pressemelding

Den mest omdiskuterte saken har vært regjeringens forslag om å omfordele torskekvoter. Høyre, Frp, Venstre og Krf har stilt seg bak dette. Men under visse betingelser. Havfiskeflåten skal kompenseres.

Slik Fiskeribladet forstår det skal åpen gruppes avsetning hentes fra toppen av totalkvoten. Havfiskeflåten kompenseres ved at Norges tredjelandskvoter i andre lands soner kun skal benyttes av dem.

Det er også enighet om at den konvensjonelle havfiskeflåten holdes utenfor når 2 prosent av gruppekvoten i kystflåten skal omfordeles til båtene under 11 meter.

Åpen gruppe styrkes litt, fra en fast andel av totalkvota på 6,12 prosent til 6,6 prosent.

Eierskapsbegrensninger i kystflåtens torskefiskerier heves fra 1 til 1,5 prosent av gruppekvota, og skal være «gjennomgående».

Pressemøte

Næringskomiteens innstilling i saken skal avgis førstkommende mandag klokken 12. Men allerede fredag innkalte partiene til felles pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget for å fortelle om enigheten.

Høyres Olve Grotle. Foto: Silje Helene Nilsen (arkiv)

I en uttalelse fra Høyre sier fiskeripolitisk talsperson Olve Grotle at han er fornøyd med at det blir et bredt flertall for kvotemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Samtidig som vi har fått gjennomslag for viktige saker for oss. Når det gjelder spørsmålet om endringer av kvotefordelingen, har vi greid å komme til en ordning som kompenserer dette på en akseptabel måte, uttaler han.

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson, Runar Sjåstad, sier i en pressemelding at det for dem har vært viktig å skape en mer rettferdig fordeling av ressursene, og legge grunnlag for større bredde og mangfold i fiskeflåten.

– Med dette forliket kan vi sikre flere arbeidsplasser, mer aktivitet og spredt bosetting langs hele Norges langstrakte kyst, sier han.

Nordlund (Sp) er også fornøyd med at de har klart å lande en bred enighet.

– For Senterpartiet betyr det at vi sikrer en levende kyst med muligheter, men vi har også vært nødt til å prioritere mellom ulike hensyn, sier han.

Willfred Nordlund (Sp) leder Stortingets næringskomite. Her på sitt kontor. Foto: Anders Furuset (arkiv)

Venstre fornøyd

I en e-post til Fiskeribladet uttaler Venstre-representant Alfred Bjørlo at han er spesielt glad for at de er enige om løsninger som sikrer havfiskeflåten bedre enn det som opprinnelig lå i regjeringas forslag.

Alfred Bjørlo er stortingsrepresentant for Venstre. Foto: Anders Furuset (arkiv)

– Venstre er også svært opptatt av å legge til rette for mer bearbeiding og verdiskaping på land i Norge av fisk landet i norske farvann. Her tar vi noe små skritt videre i stortingsbehandlingen av kvotemeldingen, men jeg vil varsle at gjennomføring av foreslåtte tiltak i Bearbeidingsutvalget sin rapport blir en sentral sak for Venstre å følge opp videre, forklarer Bjørlo.

Stortinget skal behandle kvotemeldingen 29. april.