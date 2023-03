Kun fem uttalelser skal behandles på Sosialitisk Venstreparti (SV) sitt landsmøte i helgen. Totalt kom det inn over 30 uttalelser fra lokalpartiene. Noen er blitt avvist, noen sendt til stortingsgruppa og andre til landsstyret. Vestland SVs forslag om lakseskatten faller i siste kategori. «Lakseskatten er viktigere enn skatt som sådan» heter forslaget. Basert på et sitat som professor og leder for utvalget som foreslo grunnrenteskatt på havbruk i 2019, Karen Helene Ulltveit-Moe, ga til Aftenposten før jul.

Vestland SV sin førstekandidat Marthe Hammer.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.