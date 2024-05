Mandag var fylkesordføreren i Vestland, Jon Askeland (Sp), på plass på Sotra for å åpne Havexpo. Over de to neste dagene er store deler av leverandørbransjen samlet på messen med påfølgende konferanser. Da Askeland åpnet messen var han klar på at det er en ting han ønsker å ta opp mens statssekretær Even Sagebakken (Ap) var på plass.

– Vestland er eneste fylke i rødt i trafikklysystemet. Derfor har vi fullt fokus på miljøfleksibilitetsordningen. Vi ønsker å være pilotfylke for å teste ut, sa han.