Grunnrenteskatt, miljøteknologiordning, kvotemelding og fremtiden til norsk sjømat var stikkordene under Sjømatpulsen som ble arrangert fredag, på hundreårsjubileet til Fiskeribladet. Christian Chramer, sjefen i Norges Sjømatråd, oppdaterte med de ferskeste eksporttallene og de siste trendene. Bergen Næringsråd la frem en helt fersk ringvirkningsanalyse på Vestlandet. Deretter ventet en faglig debatt om fremtiden til norsk sjømat, som ble avsluttet med en politisk debatt. Les også Dette er statusen for biomassen

MDG åpner for å utsette lakseskatten. Vil bruk den som miljømotor.

