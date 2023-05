Departementets anslag er for 2023, og er svar på et spørsmål Høyres finansfraksjon har stilt.

Departementet understreker at regnestykket er usikkert og basert på forutsetningene i spørsmålet fra Høyre, skriver NRK.



Disse forutsetningene er en laksepris i tråd med fremtidspris på Fishpool, uendret valutakurs, 10 prosent økte produksjonskostnader og ingen skattemessig tilpasning.

– Gitt Høyres forutsetninger kan det på svært usikkert grunnlag anslås at forslaget til grunnrenteskatt i så tilfelle ville gitt et proveny til fordeling mellom staten og kommunesektoren på i størrelsesorden 16–17 milliarder kroner for 2023, skriver departementet, ifølge NRK.

Stortingets finanskomité skal komme med innstillingen til grunnrenteskatt innen tirsdag 16. mai, altså neste uke. Allerede denne uken kan vi dermed få fasiten på hvordan skatten blir.