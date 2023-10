Fredag skal regjeringen legge fram statsbudsjettet for 2024. Der har sjømatorganisasjonen store håp, men små forventninger.

– For det første er dette en god anledning for Vedum og Støre til å skrote normprisrådet som de har foreslått, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, til Intrafish.

Han viser til tydelige høringsforslag der næringen selv advarer mot at de kan risikere å skatte for inntekt de ikke har med et slikt råd. I tillegg framhever han at der er en byråkratisk ordning.