Oppdretteren fra Nord-Troms virker nærmest irritert når IntraFish spør om han har opplevd å være et «gissel» for næringa i utvalget - et utvalg som leverte sin innstilling enstemmig.

– Nei, hvorfor spør du om det? Når du sier ja til å sitte i denne typen offentlige utvalg, må man stole på seg sjøl og egne vurderinger i lys av diskusjonene som løper. Derfor er det vi som enkeltpersoner som har sittet i utvalget. Utvalget arbeider for seg sjøl bak lukkede dører, uten at man deler arbeidet med noen før man er ferdig, sier daglig leder av Arnøy Laks, Håvard Høgstad, til IntraFish.