– Vi kommer ikke til å fjerne havbrukets mulighet til å bidra mer. Det gjør vi fordi næringen sier selv at de ønsker å bidra ekstra. Det samlede skattetrykket for havbruksnæringen er for høyt og innretningen er feil. Derfor må vi vurdere andre modeller som er bedre egnet, sa Høyre-politiker Linda Hofstad Helleland under en panelsamtale i Trondheim onsdag.

Hun er en av mange tusen som hadde tatt turen for å delta på Aqua Nor, verdens største havbruksmesse som arrangeres i byen.