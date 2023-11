Olve Grotle (H) er fiskeri- og havbruksnæringens mann på Stortinget og i Høyre. Han har argumentert mot lakseskatten og talt for bedre rammevilkår for oppdretterne. Men nå syns han det er på tide å si ifra.

– Jeg tror det er viktig at politikere som meg, som er veldig positiv til havbruk og snakker mye om det, gir beskjed om at her må næringa ta grep. Vi kan ikke i sum ha disse stadige sakene fremover.

Han snakker om de siste uker og måneders oppslag i media om fiskehelse i oppdrett.