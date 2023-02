Behandlingstiden hos Statsforvalteren i Nordland har vært tema hos oppdretterne i fylket over lengre tid. Der søknader har lagt på vent i over 60 uker. Sist uke tok Sjømat Norge opp dette med fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran. Samtidig har stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) stilt skriftlig spørsmål til kommunal- og distriktministeren om utfordringene. Nå har han fått svar, riktignok fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide. – Med den sterke veksten i akvakulturnæringen i fylket har ikke Statsforvalteren i Nordland hatt ressurser og bemanning til å øke kapasiteten på saksbehandling som tilsvarer den sterke økningen og antall forespørsler fra næringen, påpeker Barth Eide i sitt skriftlige svar.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.