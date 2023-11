Nylig kom konsernsjef Ivan Vindheim i verdens største lakseprodusent, Mowi, med en klar utfordring til ordfører Kai Petter Johansen i Kvænangen kommune i Nord-Troms.

Vindheim mener det bare er ordføreren som kan skape mer Mowi-arbeidsplasser i kommunen. Det kan skje ved å skaffe konsernet flere lokaliteter i sjø.

Bakgrunnen for Vindheim-utspillet er at Mowi skal flytte arbeidsoppgaver fra Kvænangen til Bodø, som ligger over 600 kilometer lenger sør langs E6.

– Lite troverdighet

Ordfører Johansen er ikke blid. I tillegg til de fire-fem arbeidsplassene på fôringssentralen som står i fare, har Mowi lagt ned slakteriet i kommunen.