– Vi som var med i Kystbrølet føler at vi oppnådde noe. Vi kan ta litt av æren for skattenivået kom ned fra 40 prosent til 25 prosent, uten at vi kan tallfeste det. Ubeskjedent nok, om vi ansatte så bidro til en reduksjon med kun ett prosentpoeng, utgjør det mange titalls millioner kroner for mange selskaper.

17. mars i fjor sto hundrevis av ansatte i Salmar og andre lakseselskaper utenfor et Clarion-hotell i Trondheim. På innsiden var politikere fra hele Norge samlet til Senterpartiets landsmøte.