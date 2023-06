Høyre-ordfører Sture Pedersen i Bø i Vesterålen er misfornøyd med gårsdagens endelige stortingsvedtak om grunnrenteskatt på lakseoppdrett.

Pedersen ble landskjent for noen år siden da han senket formueskatten lokalt for å tiltrekke seg velhavende mennesker. Tanken var å få dem til å investere i kommunen.

- Jeg er misfornøyd med stortingsvedtaket onsdag, både når det gjelder innretning og for høy prosentsats. Vedtaket er jo stadig beheftet med usikkerhet på mange punkter, men det er likevel klart at det samlete skattetrykket blir for høyt på hver enkelt bedrift, sier han til IntraFish.