Tidligere i år måtte statsråd Espen Barth Eide svare om treig saksbehandlingstid på akvakultursøknader hos statsforvalteren. Dette gjaldt da spesielt Nordland. Dette er noe som har frustrert oppdrettere i regionen i lang tid. Bård Ludvig Thorheim (H) fikk statsråden på banen i et skriftlig spørsmål i februar.

Der innrømmet Barth Eide at Statsforvalteren i Nordland ikke hadde hatt nok ressurser til å svare på veksten i havbruk i Nordland. Men han viste til at det var iverksatt flere tiltak for å effektivisere saksbehandlingen.