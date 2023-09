Mandag 4. september er siste frist for å sende inn innspill til høringen om prisråd for havbruk og inntektsfastsetting i grunnrenteskatten på havbruk.

Torsdag var Intrafish i kontakt med Finansdepartementet som da la ut de to høringssvarene de hadde mottatt. Et fra Sjømat Norge som ble omtalt tidligere i uken, og et fra Statistisk sentralbyrå uten merknader. Fredag kom også Justis- og beredskapsdepartementet med et svar.

Men det kommer flere. Intrafish var fredag i kontakt med flere aktører som bekrefter at de har planer om å melde inn sine synspunkter før fristen går ut i løpet av mandagen.