Det skjedde i beste sendetid på TV 2-nyhetene søndag kveld, da kanalen fikk laksearving Synne Måsøval (19) i tale om sitt nye liv i Sveits.

Det var i januar i fjor at det ble kjent at Lars Måsøval har flyttet store deler av formuen til sin datter bosatt i Sveits. Høsten 2022 hadde bror Anders Måsøval meldt flytting til Sveits, og tatt med seg formue på nær tre milliarder kroner.

Synne Måsøval er datter av Lars Måsøval, og til TV 2s seere fortalte hun søndag om sitt nye liv i Sveits og hvorfor hun har bodd i fjellandet i over et år nå:

Måsøval (tidligere Måsøval Fiskeoppdrett) Lakseselskap med hovedkontor på Frøya og produksjon i flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Har rundt 260 ansatte etter oppkjøpet av Vardal Gruppen og rask vekst.

Kontrollerer store deler av verdikjeden.

Slaktet nær 22.000 tonn laks i 2022, og omsatte da for 1,99 milliarder kroner. Årsresultatet for 2023 er først klart om en måneds tid.

Børsnotert i Oslo. Største eier er Måsøval-familien med rundt 70 prosent.

– Det er jo selvfølgelig skatten. Luzern har liksom litt av alt. Det er lav skatt, en fin by med en fin størrelse og så visste vi at det var noen nordmenn, som hadde flyttet her fra før av, sier Synne Måsøval til TV 2.



19-åringen har mye nær familie rundt seg i Luzern- Både moren, onkel Anders Måsøval og søskenbarn blir nevnt i saken.

– Jeg har gjennomført et generasjonsskifte på min side av familien ved at en vesentlig del av mitt eierskap i familieselskapet er overført som gave til min datter ved hennes selskap, uttalte Lars Måsøval i en epost til Adressa da Sveits-flyttingen ble kjent i januar i fjor.

– Det ble tatt opp etter skolen rundt middagsbordet, som et forslag. Så det var jo på en måte mitt valg. Vi ble enige om at vi skulle reise dit og se hvordan det var. Vi var veldig fornøyd. Så vi flyttet, sier Synne Måsøval til TV 2.

Hun legger til at hun opplever støtte i valget om å flytte fra Trøndelag til Sveits:

– Frøya er veldig, veldig støttende Jeg har aldri hørt noe negativt fra Frøya i alle fall. Kanskje fra andre plasser i Norge, men det er ikke så mye å bry seg om egentlig, sier Synne Måsøval til TV2.