I sine år som ordfører i Sunnfjord ble Grotle jevnlig kontaktet av landbruksorganisasjoner, og invitert på møter og til å besøke gårder. – Da jeg stilte som kandidat til Stortinget, opplevde jeg en økning i det engasjementet. Da ble vi invitert til femdagers kursing fra landbruksorganisasjonene på Vestlandet, altså ikke fem dager i strekk, men ulike tider på ulike steder. Formålet av naturligvis å gi kandidatene orientering om norsk landbruk, og ikke minst fortelle hva de mente var riktig, sier Grotle.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.