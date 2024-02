– Det er velkjent hva Mowi mener. Vi mener at det er proteksjonistisk, og en regel som burde ha vært endret. Det er konkurransehemmende, og vi har adressert det tidligere, og gjør det gjerne igjen. Personlig håper jeg at dette er noe vi kan få bort på et eller annet tidspunkt. Proteksjonisme er ikke bra for samfunnet, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim.