– Den første uken har vært overveldende og intens, men veldig artig – og litt forvirrende. Jeg skjønner hvor mye artig jeg skal jobbe med framover, og jeg gleder meg veldig til det som kommer, sier Ap-politikeren.

Fiskeriministeren har klemt inn et intervju med Intrafish i en «helt tettpakket timeplan», hvor hun går fra møte til møte. Hun kommer rundt 20 minutter for sent til avtalen vår som følge av forsinkelser i andre møter.

– Det er veldig mye å bli kjent med her på departementet, og mange flinke folk å bli kjent med, sier Myrseth.