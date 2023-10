Mandag ettermiddag var det tradisjonen tro nøkkeloverrekkelse hos nærings- og fiskeridepartementet. Der møtte et stort pressekorps og spente byråkrater i departementet opp for å få med seg at Myrseth tok over stafettpinnen videre fra Bjørnar Skjæran.

– Velkommen hit til statsråd. Hei Cecilie, sa en smilende Bjørnar Skjæran og ga en klem til den nye fiskeri- og havbruksministeren.

Kvotemeldingen og Havbruksutvalget

Før den formelle delen med nøkkeloverrekkelsen tok Skjæran ordet og innrømte at han selvfølgelig ikke hadde lyst å tre av.