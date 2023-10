I sommer ble det kjent at regjeringen varsler krav til lav- og nullutslippsfartøy i havbruksnæringen fra 2024. Sjøfartsdirektoratet har gjort en utredning av forslaget der de har foreslått følgende:

Alle nye fartøy under 15 meter til havbruksnæringen skal være nullutslippsfartøy fra 2025

Samme krav skal gjelde for lengre fartøy opp til 24 meter fra 2035.

Marine CleanTech representerer den maritime industrien og jobber for samarbeid for utvikling av nye energieffektive og bærekraftige teknologier for alle båter. Torsdag samlet flere av disse i Bergen for å snakke om mulighetene til å nå disse kravene.