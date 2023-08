Før sommeren ble grunnrenteskatt på havbruk vedtatt i Stortinget. Samtidig vedtok stortinget om at det frem mot statsbudsjettet for 2024 skal komme en avklaring om det er grunnlag for grunnrente på havbruk til havs (HTH) også.

Nordland Senterparti melder i en pressemelding at de ønsker grunnrente også til havs.

– Stabilitet og forutsigbarhet er viktig for havbruksnæringa. Innføres grunnrenteskatt nå som en nøytral kontantstrømsbasert grunnrenteskatt uten bunnfradrag hvor det løpende utbetales negativ grunnrenteskatt vil det være forutsigbart for utviklinga av havbruk til havs, sier Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant fra Nordland i pressemeldingen.

Ønsket av Salmar og Aker

Grunnrente på havbruk til havs har vært ønsket av næringen selv. Både fordi den vil gi forutsigbarhet og med tanke på skatterefusjon for investeringer. Dette var noe Salmar Aker Ocean tok opp da de møtte stortingspolitiker Sveinung Rotevatn (V) i juni.

– Når grunnrenteskatten først er der, så ta den for Guds skyld også inn for havbruk til havs også, fra dag én, lød budskapet fra Kristine Hartmani Salmar Aker Ocean da.

Staten med på betaling

Nordland Senterparti sitt ønske er under deres forutsetning om at skatten utformes som en nøytral kontantstrømsbasert grunnrenteskatt uten bunnfradrag hvor det løpende utbetales negativ grunnrenteskatt.

– Vi vil legge premisser for å utvikle havbruksnæringa, samtidig som den landbaserte aktiviteten styrkes og leverandørindustrien utvikles. For å lykkes med HTH i industriell skala i Norge, må verdikjeden være komplett. I denne modellen er staten med på å ta en del av risikoen ved å utvikle denne nye industrien. Senere vil næringa betale tilbake til fellesskapet via grunnrenteskatt. Dette vil være bra for alle parter, sier Mossleth.