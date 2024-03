Nordland er et av de største fylkene for produksjon av laks. Bare i 2022 ble det solgt 367.000 tonn oppdrettsfisk fra fylket til en verdi av 24,2 milliarder kroner. Fylket skiller seg også ut med å være det fylket med flest merder som er i drift per januar 2024.

Nå er politikerne bekymret for at teknologiutviklingen i går for sent. Og at incentivene til å legge om til lukkede og andre teknologiske anlegg står stille. Dette ble tema da politikerne var samlet til Nordland fylkesting