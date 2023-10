Cecilie Myrseth (39) har overtatt som ny fiskeri- og havminister. Det ble kjent tidligere denne uken. Myrseth overtar for Bjørnar Skjæran.

– Jeg håper å kunne bidra til at fiskeri- og havpolitikken har relevans for hele Norge, og ikke bare for de som jobber med det, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth til lokalavisen Hitra-Frøya.



– Havbruksnæringen er enormt viktig for kysten og for landet, og denne regjeringen vil sørge fortsatt vekst i næringen, samtidig som vi tar vare på miljøet, fiskehelsen og fiskevelferden, sier hun.