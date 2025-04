– Det ligger en pakke av tiltak i dyrevelferdsmeldingen. I tillegg vil de største insentivene komme i havbruksmeldingen, for å legge til rette for at aktørene ser at det er lønnsomt å drive godt, og at det har en kostnad å drive dårlig, fortalte fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Foto: Skjermdump Stortinget.no