Sjømat Norge har levert et omfattende høringssvar på Nou-en fra Havbruksutvalget. Som tidligere omtalt har utvalget blant annet tatt til orde for mer statlig styring i arbeidet med å legge til rette for lokaliteter og areal til havbruksnæringen.

Flere har trukket frem at dette vil det bli en debatt om, da det rokker ved selvstyret til kommunene om det blir myndighetene som skal sette av areal til havbruk.

Sjømat Norge skriver i sitt høringssvar «at det kan være gode grunner for et større nasjonalt ansvar på tvers av kommunegrensene for utarbeidelse av arealplaner i sjøområdene.»