I september hilste Bodø-ordfører Ida Pinnerød fra Arbeiderpartiet regjeringens varsel om lakseskatt hjertelig velkommen. Ap-kvinnen som kan bli hennes etterfølger i ordførerstolen i Bodø, er Ann-Kristin Moldjord. Hun er distriktssekretær for LO Stat i Nordland, men har permisjon og er frikjøpt slik at hun nå jobber som gruppeleder for Ap i Bodø bystyre. – Hurra! Mange jubler for lakseskatten Les mer Hun sier til IntraFish at den nye grunnrenteskatten vil doble kommunens havbruksinntekter fra rundt 3 til 6 millioner kroner.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.