Mandag var fylkestinget i Finnmark samlet og skulle der komme med sin innstilling til Havbruksutvalgets NOU som er på høring til 2. januar.

Der foreslo Venstre, på vegne av åtte andre partier, at tidsbegrensing på samtlige tillatelser for akvakultur bør vurderes. Det ble enstemmig vedtatt av fylkestinget at dette skulle med i deres høringssvar.

Kan fornyes

Dette var tilleggspunktet som ble vedtatt:

«Det bør vurderes en tidsbegrensning på selskapstillatelser til å utnytte en ressurs i en kystallmenning.»