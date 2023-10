Laksegründer Tarald Sivertsen i Nordland frykter at ett av servicebåt-rederiene hans vil gå konkurs etter at han har mottatt varsel om utkastelse fra ordningen. Arbeidsgiverorganisasjonen Kystrederiene advarer mot utflagging av flere rederier, og at mer enn 10.000 norske sjøfolk som er bosatt i distriktene, vil bli erstattet av utenlandsk arbeidskraft.

Sist tirsdag stilte Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet en interpellasjon i Stortinget. Han bekymret seg spesielt for brønnbåter under norsk flagg. Og han framholdt at minst 2.000 distriktsarbeidsplasser står i fare, samt 200 lærlingeplasser.