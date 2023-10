Nei og kanskje var de to svarene aktørene som skal satse på havbruk til havs fikk av regjeringen på fredag.

I denne omgang ble det nei til grunnrenteskatt på havbruk til havs, mens døren holdes åpen for om det kan komme en grunnrente en gang i framtiden om næringen blir lønnsom.

– Generelt i norsk næringsliv vurderer nok rasjonelle investorer at det er betydelig økt risiko for «opportunistisk» skattlegging fra staten i framtiden, f.eks. innføring av grunnrenteskatt i offshore havbruk etter at private investeringer i milliard klassen er blitt foretatt, skriver økonomiprofessor Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger i en epost til Intrafish, og konkluderer videre:

– Gjennomlesning av finansdepartementets vurderinger i statsbudsjettet svekker ikke slike persepsjoner.