I slutten av august varslet verdens største lakseprodusent, Mowi, søksmål mot staten for å fjerne bunnfradraget i den nylig innførte grunnrenteskatten. Mowi mener at de blir diskriminert til fordel for de små.

Fradraget på 70 millioner kroner slår positivt ut for de små produsentene, men merkes i liten grad hos de største, nettopp fordi de de er så store.

Underliggende spenning

Det varslede søksmålet har utløst en underliggende spenning i Sjømat Norge. Mange små oppdrettere mener det er de små som blir diskriminert av et strengt produksjonsregelverk fordi store aktører har større fleksibilitet.