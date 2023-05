(Oppdatert klokken 16:15 med kommentarer fra Ystmark nederst)

I følge en NTB-sak, plukket opp av en rekke medier tirsdag, går det fram at partiet Rødt har bestemt seg for å stemme for lakseskatten i morgen, onsdag, i kjølvannet av at Frp og Høyre ønsket såkalt full sal i avstemmingen. Eventuelt sykefravær fra stortingsrepresentanter i morgen kunne potensielt satt lakseforliket i fare, og det ønsker Rødt å forhindre med sin manøver.

– Det er historisk viktig at Stortinget innfører en grunnrenteskatt på oppdrett. Rødt ønsker en høyere skattesats på superprofitten i oppdrettsnæringen, men støtter subsidiært forliket som ligger på bordet. Dermed setter vi nå spikeren i kista for Høyre og Frps forsøk på spill og utsettelse, uttaler partileder Bjørnar Moxnes til NTB.

Frp-nestleder, Hans Andreas Limi, har tidligere uttalt til VG at de ønsket en avklaring på hvorvidt det faktisk er flertall for lakseforliket eller ei.

– Her er det snakk om et skatteforlik med en enkelt stemmes overvekt. Da må vi som et minimum avklare om det faktisk er et flertall i Stortinget, sa Limi til VG søndag.

Frps plan, med støtte fra Høyre, var å nekte utbytting av stortingsrepresentanter under avstemmingen i morgen, onsdag – for å sjekke ut om noen enkeltstående representanter i Ap og Sp muligens ville stemme mot forslaget fra egen regjering.

Rødts grep tirsdag sørger for at flertallet for lakseforliket ikke lenger er så marginalt som det så ut for. «Prisen» partiet betaler er at de ikke får den prosentsatsen de ønsket, men viktigst er det at det faktisk blir lakseskatt mener partiet.

– Mens laksebaronene håver inn milliarder på våre felles naturressurser, går skoler og sykehjem i distriktene for lut og kaldt vann. Oppdretterne tjener seg rike på bruk av fellesskapets naturressurser og fjorder, og da er det rett og rimelig med en grunnrenteskatt på oppdrett, sier Moxnes til NTB.

Ystmark: Ikke overraskende

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener at det ikke er overraskende at Rødt vil sørge for at skatten blir vedtatt.

– Vi har hatt gode samtaler med alle partier, også Rødt. Rødt skjønner at dette er en skattemodell som reelt flytter eierandeler i næringen fra private aktører til det offentlige. Det gjelder også de produksjonsmidlene som er i selskapene i dag. Det er en skattemodell som er helt i tråd med den inngangen, mener Ystmark.

Han mener at dette burde være et tankekors.

– Dette er en viktig kamp for hvordan eierskap skal være. Noe av vårt engasjement er nettopp at vi ønsker et sterkt, privat og allsidig eierskap i Norge i form av bedriftseiere som bor og virker i Norge, og har skattemessige rammevilkår som gjør det mulig å foreta investeringer med postadresse i Norge, sier han.

– Flere av lakseoppdretterne har utenlandske medeiere?

– Jeg har ikke noe imot utenlandske investorer, jeg er ingen proteksjonist. Norske aktører har også et betydelig eierskap i utlandet. Jeg har ingenting imot det, men det har vært viktig for sjømatnæringen at den har vært bygget på sterke, norske eiere-miljø, sier Ystmark.