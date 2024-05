Tirsdag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Der blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Innen havbruk blir det bevilget mer til statsforvalterne, særlig i Nordland, mer til Mattilsynet og det kom en anslått kostnad på det nye prisrådet.

Her er det mest relevante for havbruk

Regjeringen viser til at de rent beregningsteknisk gjennom inntekter av salg av oppdrettstillatelser forventer å kunne øke bevilgningen med 3,5 milliarder kroner herfra. Det er dersom all kapasiteten (20.916 tonn) blir solgt til fastpris på 170.000 kroner per tonn. Regjeringen understreker at de faktiske prisene kan bli både lavere og høyere.

20. desember 2023 ble prisrådet for havbruk utnevnt. De har fått i oppgave å sette priser på grunnrenteskatt fra 1. juli i år.

Det er anslått en kostnad på 12,9 mill. kroner for å etablere og drifte prisrådet, sekretariatet og klagemyndigheten i 2024.

Innen endringer i skatte- og avgiftsopplegg, som både gjelder lakseskatten og andre grunnrenteskatter, viser regjeringen til at det har vært vanskelig å beregne de administrative konsekvensene. Regjeringen forslå å øke bevilgningen på posten med 54,3 millioner kroner innen dette.

Regjeringen vil styrke eksportarbeidet til Mattilsynet med fem millioner kroner for å nå nye markeder for norsk sjømat.

Regjeringen vil øke bevilgningen til Kystverket med 28 millioner kroner. Dette skal dekke utgifter etter uværet "Ingunn" og unormalt mye isbryting. – Det er viktig at skipstrafikken og fiskeflåten kan ferdes trygt og effektivt langs kysten, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding.

Det legges opp til å sende på høring et forslag om endring av enkelte gebyrer i Mattilsynet. Dette gjelder i hovedsak gebyr knyttet til tilsyn med akvakultur. Det nye gebyrsystemet skal bidra til effektivisering, forenkling og økt forutsigbarhet både for Mattilsynet og relevante brukere.

Regjeringen foreslår å styrke statsforvalterne med 2,5 millioner kroner for å øke kapasiteten på arbeidet med akvakultursøknader hos statsforvalterne, spesielt i Nordland.

– Sjømatnæringen er i sterk vekst. Statsforvalterne, særlig i Nordland, har ikke hatt ressurser og bemanning til å øke kapasiteten på saksbehandling. Det har ført til et etterslep og det ønsker vi nå å gjøre noe med, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding.