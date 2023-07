Saken går som en farsott i Medie-Norge torsdag morgen og er toppsak i NRK.

I podkasten «Sommer i P2» forteller laksearvingen om hva som ble avgjørende for ham da han likevel valgte å bli boende i Norge – bare få timer før flyet skulle fly ham til sitt nye hjemland Sveis, og leiligheten som sto klar. Til og med papirarbeidet i forbindelse med flyttingen var gjort ifølge NRKs omtale av podkasten. Det hele skulle skje før statsbudsjettet ble lagt fram i oktober i fjor.

– Alt var klart. Alt virket riktig. Jeg ble igjen fortalt at det var riktig for alle virksomhetene vi eier. Men at det selvsagt var opp til meg, forteller Witzøe jr. til kanalen.

Nære relasjoner

Men det var noe med moren, Oddny, og blikket hennes, samt en grundig samtale med nære venner som gjorde at Witzøe jr. ombestemte seg.

– For meg handlet det om å være tro mot meg selv, sier han til NRK.

– Når de mest grunnleggende behovene er dekket, og man er trygg, handler det om folkene man har rundt seg. Venner og familie. Det har alltid vært viktigst for meg. Å bruke tid på dem, forteller Witzøe videre til kanalen.



Hva som sto på spill var han grundig klar over. Tallenes tale – hvor mange millioner kroner man ville spare på flyttingen – lå dokumentert på et ark.

– Derfor sa alle at jeg burde flytte. Til Sveits, altså. Og det faderlig fort. Det skulle skje før statsbudsjettet ble lagt frem, sier Witzøe.

Har vært tydelig på dette tidligere

Gustav Magnar Witzøe har tidligere uttalt til Intrafish at han ønsker å bli boende i Norge. Det gjorde han klart i januar i år i forbindelse med et større intervju Intrafish gjorde med far Gustav Witzøe på Hell i januar.

Der gjorde Salmar-gründeren det klar at sønnen ikke ville være involvert i driften av Salmar i framtiden.

I etterkant av intervjuet uttalte Witzøe jr. følgende i en epost til Intrafish:

– Som de fleste nordmenn ønsker jeg å bo i Norge og også å bidra i Norge. Samtidig må jeg som eier vurdere hva som er best for virksomheten, som ville kunne beholde betydelig mer av verdiene som skapes til utvikling, trygge arbeidsplasser og nye investeringer. Vi forsøker inntil videre å få til dette med hjemmeadresse på Frøya, i tillit til at regjeringen finner en god balanse for oss som ønsker å bo i Norge.