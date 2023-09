Intrafish har gått gjennom valgresultatene i 141 kommuner som får utbetalt penger fra havbruksfondet. I disse kommunene går Senterpartiet fra 822 mandater i kommunestyrene til 500 mandater. Det er 39 prosent færre mandater enn ved forrige kommunevalg.

Lokale Senterparti-topper Tom-Rune Eliseussen og Odd Helge Gangstad gir vedtak om lakseskatt og Melkøya skylden for at kommunestyrene langs kysten blir robbet for Senterparti-representanter de neste fire årene.

– Senterpartiet gjorde et veldig bra valg i 2019 lang kysten. Spesielt i Nord-Norge, men den luften har nå gått ut av ballongen, sier Jonas Stein, valgforsker og førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet.