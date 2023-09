Flere avgjørelser som fiskeri- og næringsdepartementet må ta har blitt satt på vent som følge av at Havbruksutvalget skulle se på hele tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Nå har fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran fått rapporten.

– Kommer det til å løsne nå og det bli tatt en skred av avgjørelser?

– Det at vi nå tar en gjennomgang av hele systemet for å legge til rette for videre vekst, men samtidig øke bærekraften, er et stort arbeid. Det er viktig, og om du vil bruke begrep som løsne, så var det dine ord, men det var ikke en dårlig beskrivelse, svarer han med et smil til Intrafish.