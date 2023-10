Det var Folden Aqua i Nordland som satte rederiskatteordningen på dagsordenen i april.

Dette og andre rederier hadde mottatt varsel fra Skatteetaten om at de skulle kastes ut av ordningen, noe IntraFish har skrevet om tidligere. Reder og oppdrettsnestor Tarald Sivertsen hadde forventet en avklaring nå på fredag da statsbudsjettet ble lagt fram. Men han ble skuffet.

– Faren er ikke over. Situasjonen er fortsatt fullstendig uavklart. Politikerne folder sine hender. Jeg er fryktelig skuffet over at de ikke tar grep for å verne om norsk skipsfart langs kysten, sier Sivertsen til IntraFish.