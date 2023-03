I dag tidlig sprang endelig «skattebomben» hele sjømatnæringen har ventet på. Regjeringen forslår 35 prosent grunnrenteskatt.

Administrerende direktør Jarle Solemdal i Salten Aqua-konsernet høres litt trist ut når IntraFish ringer. Han har nettopp lyttet til regjeringens pressekonferanse der grunnrenteskatteforslaget ble lagt fram.

– Dette var skuffende. Det var kun små justeringer fra opprinnelig forslag i september. Denne skatten vil bli ødeleggende for utviklingen i næringa. Den vil skape unødvendig byråkrati og tilpasninger. Verden er ikke så enkel som teoretikerne i Finansdepartementet tror og som regjeringen lytter altfor mye til, sier Solemdal.

Jarle Solemdal er administrerende direktør i Salten Aqua-konsernet.

– Så stemningen er laber på kontoret til Salten Aqua i Bodø i dag?

– Vel, forventningene var små, men jeg hadde trodd at reduksjonen ville blitt mer enn 5 prosent til 35. Regjeringen har egentlig ikke lyttet til innspillene. Den har ikke skiftet mening, sier Solemdal til IntraFish.

Er deprimert

Oppdretter Eva Kristoffersen sier til IntraFish at hun er deprimert.

– Det blir det lite igjen til investeringer i smoltanlegg og slakteri. Regjeringen har ikke lyttet til innspillene fra næringa. Her er det ingen store endringer. Men jeg må studere detaljene i forslaget. Dette er bare vanskelig, sier hun.

Kristoffersen er daglig leder og majoritetseier i lakseselskapet Egil Kristoffersen & Sønner i Bø i Vesterålen. Selskapet ble startet som et fiskemottak av hennes bestefar på 1930-tallet.

– Hvordan vil den nye skatten virke inn på sysselsettingen?

– Jeg tør ikke gjette, men mer sysselsetting blir det slettes ikke, hvis da det var tanken. Nei, dette forslaget tar motivasjonen og arbeidslysten fra folk.

– Men tror du ikke forslaget blir endret i Stortinget ettersom statsministeren vil ha et bredt forlik?

– Jeg vet ikke; vi får se, sier Kristoffersen som virker lite munter denne tirsdag formiddag.

Dette sier Salmar

– Salmar sendte inn ett grundig høringssvar hvor man tydelig advarte mot regjeringens forslag til grunnrenteskatt. Forslaget er basert på at produksjon av mat er en grunnrentenæring som over tid høster ekstraordinær avkastning som ikke står i forhold til risiko. Dette stemmer ikke. Hele skatteforslaget hviler dermed på sviktende premisser. Derfor bør grunnrenteskatten på havbruk i Norge legges permanent til side, lyder reaksjonen fra et av verdens største oppdrettsselskaper Salmar, i en børsmelding kort tid etter at proposisjonen ble kjent.

Gustav Witzøe.

Skuffet

– Støre og Vedums ører har vært døve, tordner Eriksson i en pressemelding fra bransjeorganisasjonen etter at forslaget ble kjent. Han mener regjeringen bruker en splitt og hersk-teknikk.

– Regjeringen setter de små og store selskapene opp mot hverandre. Slik forslaget nå foreligger, blandes alt sammen til en stor lapskaus. Man må jo skille grunnrenteskatt fra formuesverdsetting av oppdrettstillatelser. Her puttes begge deler opp i ei stor gryte. Denne lapskausen gjør forslaget mer uoversiktlig, sier Eriksson til IntraFish.

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson

Bakgrunnen for Erikssons resonnement er at regjeringen i 2021 ville beregne formuesverdien fra auksjonspris.

– Vi har hele tida ment et det blir urettferdig for de små lokalt eide selskapene som får mangedoblet verdien av tillatelsene sine, opptil fire fem ganger mer enn de store børsnoterte gigantene. Og slik vil vi ikke ha det. Det påfører de små en ekstra skattemessig belastning mens de store slipper unna.

Eriksson mener at dagens forslag retter opp noe av denne skjevheten.

– Jo, regjeringen vil fortsatt beregne formuesverdi ut fra auksjonspris, men gir samtidig et fradrag på 50 prosent. Det betyr at de har lyttet til oss, og det vil jeg gi dem skryt for. Men 50 prosent er ikke tilstrekkelig for å få til lik verdsetting av tillatelser til selskaper som er på børs, og de mindre lokalt eide aktørene, sier han til IntraFish.

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt i havbruk Skattesatsen settes til 35 prosent, ned fra opprinnelig foreslått 40 prosent

Det foreslås også en produksjonsavgift på 90 øre per kilo, men naturressursskatt droppes

Det legges opp til et bunnfradrag på 70 millioner kroner

Forslaget om normpriser basert på Nasdaq-prisen droppes, men det skal opprettes et uavhengig prisråd fra 2024. For 2023 setter selskapene selv markedsverdi ved merdkant.

For investeringer gjort før 1. januar 2023 gis det fradrag gjennom avskrivninger

Vertskommunene kommer noe bedre ut enn det opprinnelige forslaget

Regjeringen anslår ikke hvor stort proveny forslaget vil gi, men skriver at det vil variere fra år til år

Lovforslaget ble presentert tirsdag 28. mars. Det skjedde etter at saken først ble presentert 28. september 2022, og sendt på høring til 4. januar. Det kom inn over 400 høringssvar i saken.

Saken sendes nå til Stortinget for behandling der i vår Kilde: Regjeringen.no / DN

Han sier seg imidlertid glad for at vertskommunene får mer, og at det innføres en verdsettingsrabatt for oppdrettstillatelser.

– I sum er endringene fra regjeringen kosmetisk. Modellene som er valgt er like håpløs. Man har ikke lyttet til næringen eller kystens befolkning. Alt tyder på at forslaget fortsatt er lovstridig og kan være i strid med grunnlovens § 97. Det hele inviterer til advokatmat, årelange rettssaker, og bunnfradraget kan fyke. Det betyr at de mindre privateide selskapene blir kastet under bussen, og stå igjen naken når fikenbladet som bunnfradraget skulle være har blåst sin vei, sier Eriksson i pressemeldingen.