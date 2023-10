Lakseoppdretterne kunne puste lettet ut da Havbruksutvalget ikke foreslo å innføre tidsbegrensing på nye oppdrettstillatelser. Men de som ikke driver med laks eller ørret holdes på pinebenken videre. For utvalget åpner opp for at det bør være tidsbegrensing på tillatelser for andre arter.

– Jeg forstår at tidsebegrensinger er et tema, men jeg har ikke helt den store forståelse for at man snakker om å gjøre på det enkelte arter. Den type forskjellsbehandling ser jeg ikke at man klarer å argumentere hjem, sier Rune Eriksen, leder for Torskenettverket.