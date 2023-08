Bjørn Arild Gram, som nå er forsvarsminister, bekrefter til TV 2 at han satt med disse aksjene da han ble statsråd og fram til han solgte aksjene i februar 2022.

Kanalen skriver at han hadde aksjer i Telenor og NTS da han skulle bli statsråd. Kommunaldepartementet tok en gjennomgang og etter det besluttet Gram å selge aksjene i Telenor for 163.800 kroner.

Beholdt NTS

Samtidig beholdt han aksjene i NTS i fire måneder som sittende statsråd. Ifølge TV 2 kjøpte han seg først inn i 2005 for om lag 5000 kroner. Ni år før selskapet gikk over til oppdrettsvirksomhet.

NTS-aksjene solgte han februar 2022 til en verdi av 85.000 kroner. Dette var samtidig som Salmar kjøpte opp selskapet. Det fullstendige oppkjøpet gikk først gjennom høsten 2022. I April samme året gikk for øvrig Gram fra kommunal- og distriktsminister til forsvarsminister.

– Salget skjedde i forbindelse med at store aktører kjøpte seg opp i selskapet, skriver Gram til TV 2.

Ikke ulovlig

Eierskap i norske selskap hos norske politikere har blitt heftig omtalt denne sommeren etter at Ola Borten Moe (Sp) gikk av som statsråd. Det skjedde etter at E24 avslørte at han som forsknings- og høyere utdanningsminister hadde brutt habilitetsregelverket i forbindelse med aksjekjøp.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har denne uken varslet at Stortinget vil se på regelverket for politikernes rapportering av økonomiske interesser.

Dagens Næringsliv har tatt en gjennomgang av hvilke selskap stortingspoltikerne har aksjer i. Der er det oppdrett som topper, med seks stykker som har aksjer i Mowi.

Statsministerens kontor opplyser til TV 2 at Gram meldte inn at han eide aksjer i Telenor og NTS. Det er heller ikke i strid med regelverket å eie aksjer som statsråd.

– Jeg synes derfor det er greit at jeg tidlig etter at jeg ble statsråd solgte meg ut av disse to børsnoterte selskapene, og således ikke har habilitetshensyn å ivareta i forhold til et slikt eierskap, sier Gram til TV 2.