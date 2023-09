Lakseoppdretter Fredd Wilsgård mener Sjømat Norge har gjort og gjør for lite for de små oppdretterne.

Bakgrunnen er Mowi som går til søksmål mot staten på grunn av grunnrenteskatten. Mowi mener seg diskriminert og vil ha fjernet bunnfradraget. Det provoserer enkelte små aktører.

– Sjømat Norges generalforsamling vedtok for snart ti år siden at bransjeorganisasjonen skulle arbeide for å utjevne forskjellene mellom små og store aktører når det gjelder fleksibilitet i produksjonsregelverket, sier Wilsgård til IntraFish.

Og han legger til:



– Jeg regner også med at Sjømat Norge nå bretter opp ermene får fullført arbeidet med endrede regler slik at de mindre oppdrettsselskapene får økt fleksibilitet.