Ojala mener at videreføring av 2023-ordningen med en skatt som er basert på faktiske laksepriser, vil bety mye for oppdretterne – uten at det koster staten noe.

– Slik vi ser det, vil en videreføring av faktisk pris ikke redusere statens skatteinntekter. Videreføring blir et «billig grep» som vil gjøre grunnrenteregimet mer spiselig for lakseoppdretterne, og kanskje sikre et bredere politisk grunnlag for lakseskatten slik den nå er sier hun til Intrafish.

Vippet skatten

Regjeringen var avhengig av ni stemmer for å få til et forlik i Stortinget i våres om grunnrenteskatt på havbruk.