4. september gikk høringsfristen for forslaget om normprisråd ut. En rød tråd i svarene der var at flere oppdrettere påpekte at de kan risikere å måtte skatte for inntekt de faktisk ikke har.

Usikkerheten ble ikke noe mindre da næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) uttalte på Dagsnytt Atten hos NRK at det ikke skulle fastsettes normpriser på ukenivå for grunnrenteskatten, men at «de (næringen) skal betale skatt av den prisen de selger laksen for.»

Samtidig er forslaget at det skal være en gjennomsnittspris på ukesnivå.