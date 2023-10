Et av de mest spennende elementene som Havbruksutvalget fikk mandat til å se på var innføring av tidsbegrensing på nye lokaliteter. Det skapte også litt rabalder da det ble kjent at de bestilte en utredning om det var lov å innføre det på gamle tillatelser også.

Utvalget landet imidlertid på å ikke foreslå dette for laks, ørret og regnbueørret – selv om de prinsipielt var for det. Tilleggsutredningen om man juridisk sett har lov til å innføre det landet på at det ikke vil være i strid med noe lover og regler.