SV er ett av de partiene på Stortinget som er mest for grunnrenteskatt på havbruk. Men partiet stemte ikke subsidiært for skatten da den endelig ble en realitet.

– Er årsaken at regjeringens forslag ikke ble helt som dere ønsket?

– Sosialistisk Venstreparti stemte for regjeringens opprinnelige forslag til grunnrenteskatt. Vi stemte ikke for forslaget slik det ble etter avtalen Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde med Venstre og Pasientfokus, fordi vi mente forslaget var for dårlig både på fordelingseffekten og for lite konkret på miljøkrav til bransjen, skriver SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, i en epost til IntraFish.